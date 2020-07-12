Великобритания вложит около $900 млн в пограничную инфраструктуру в связи с Brexit

Великобритания потратит £705 млн (почти $890 млн) на улучшение инфраструктуры на границах страны в свете приближающегося выхода Соединенного Королевства из единого рынка и таможенного союза ЕС. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье британским правительством.

«1 января 2021 года переходный период с Евросоюзом закончится, и Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз вне зависимости от того, какое соглашение Великобритания достигнет с ЕС о будущих торговых отношениях», — отмечается в коммюнике. Уточняется, что £470 млн ($593,3 млн) из этой суммы пойдут на строительство непосредственно новых объектов пограничной инфраструктуры в британских портах, а £235 млн ($296,6 млн) — на инвестиции в разработку нового программного обеспечения, на подготовку и трудоустройство полтысячи новых пограничников.

Газета The Sunday Times сообщила в воскресенье, что эти расходы заложены в рамках подготовки к тому, что сделка с Евросоюзом достигнута не будет. Это означает, что с 1 января будущего года между Великобританией и ЕС появится необходимость в таможенных и пограничных проверках, которых не существовало во время 47-летнего пребывания королевства в составе сообщества.(ТАСС)