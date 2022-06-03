«Передовые российские системы вооружения и связи построены на основе западных чипов», — сказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей компании Conflict Armament Research. Он добавил, что российские компании десятилетиями имели доступ к «регулярным поставкам» западных технологий.

Результаты исследования показали, что почти вся российская техника содержала детали от компаний, базирующихся в США и Европейском союзе: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другое оборудование.

Сейчас, отметил Сплитерс, российские военные пытаются «творчески» обойти прежние ограничения на импорт технологий. Они пытаются покупать иностранную продукцию через подставные компании, третьи страны или гражданских дистрибьюторов.

Также Москва пытается скрыть присутствие западных технологий в российском оборудовании. Во время поездки в Киев Сплитерс и его коллега разобрали цифровые радиостанции «Азарт», которые обеспечивают защищенные каналы связи для российских сил. Исследователи обнаружили, что первые две радиостанции содержали микрочипы, с которых тщательно счистили название их производителя. Но внутри третьего «Азарта» был такой же чип, на котором было указано, что он произведен американской компанией. Сплитерс пообещал, что Conflict Armament Research не будет публиковать имена производителей, пока не запросит у каждой компании, как ее продукция попала в руки российских военных.

Неясно, кто изменил маркировку или когда чипы были доставлены в Россию, хотя эксперты полагают, что попытка скрыть их происхождение была преднамеренной. «Он был аккуратно стерт, может быть, с помощью инструмента, чтобы удалить всего одну строку маркировки. Кто-то точно знал, что делает», — уверен Сплитерс.

Conflict Armament Research группа также изучила остатки российских беспилотников-разведчиков, среди которых «Орлан» и «Тахион», а также одну ранее неизвестную модель, которую украинские официальные лица назвали «Картограф». Внутри «Орлана» они обнаружили шесть элементов, произведенных компаний со штаб-квартирой в США и по одной от компаний, базирующихся в Швейцарии и Японии. В двух других дронах они использовали детали от корпораций из США, Китая, Германии, Нидерландов, Южной Кореи, Швеции и Тайваня. (moscowtimes.ru)