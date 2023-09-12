Великобритания в понедельник обвинила Россию в обстреле гражданского судна в черноморском порту 24 августа. Ракетный обстрел был успешно отражен украинскими силами обороны. Ранее об этом ракетном обстреле не было официальной информации, отмечает агентство Reuters.

Вооруженные силы Украины пытаются обеспечить условия для судоходства в районе одесского порта с момента начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Свободное мореплавание в северо-западной части Черного моря стало особо насущной необходимостью после провала «зернового коридора», поддержанного ООН, но не соблюдаемого Россией.

Британский премьер Риши Сунак рассказал об этом рекетном обстреле, выступая в понедельник перед парламентариями. Reutes обращает внимание на то, что это первый официальный комментарий Лондона со времени, когда украинские силы взяли на себя защиту перевозок зерна по Черному морю. Агентство отмечает, что с 18 августа из порта Одессы удалось отправить четыре грузовых судна.

«Благодаря рассекреченной разведывательной информации, мы узнали, что российские военные 24 августа обстреляли ракетами грузовое судно в Черном море «, заявил Сунак, обращаясь к британским парламентариям.

В британском министерстве иностранных дел уточнили, что целью обстрела было судно под флагом Либерии. Ракетный крейсер Черноморского флота выпустил по сухогрузу две ракеты «Калибр».

После выхода России в июле из зерновой сделки, Украина неоднократно предупреждала об угрозах для судоходства со стороны российских вооруженных сил. (svoboda.org)