Гитарист Queen Брайан Мэй заявил, что уже ведет переговоры о съемках продолжения фильма «Богемская рапсодия», посвященного жизни вокалиста группы Фредди Меркьюри. Об этом сообщает The Sun.

«Мы рассматриваем это (продолжение фильма). Да, мы рассматриваем разные идеи», — сказал он.

Мэй добавил, что для сиквела картины понадобится «отличный сценарий».

Ранее друг солиста музыкальной группы Queen Фредди Меркьюри Питер Фристоун, который был личным помощником и телохранителем певца, заявил, что не хочет появления сиквела фильма «Богемская рапсодия». По его словам, в ленте не нужно показывать смерть Меркьюри. При этом он отметил, что первый фильм ему понравился.

У «Богемской рапсодии» четыре золотых статуэтки: за лучшую мужскую роль (Рами Малек), лучший монтаж, лучший звук и лучший монтаж звука.