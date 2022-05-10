Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США исходит из того, что для урегулирования на Украине требуются дипломатические договоренности, но Вашингтон не готов пока говорить, при каких условиях будут отменены рестрикции против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины будто то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире. И мы не станем забегать вперед», — пояснила представительница США.