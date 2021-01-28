Вашингтон-Москва: перезагрузки не будет — мнения американских экспертов

На исходе первой недели пребывания во власти состоялся телефонный разговор нового американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Страну которого он и его команда объявили в числе главных противников США и с политикой которой во многом не согласны.

Экспертное сообщество и политики всего мира внимательно читали пресс-релизы о состоявшихся переговорах, однако ввиду того, что информации пресс-служб Кремля и Белого дома были абсолютно противоречивыми, пришлось довериться сообщениям последнего, поскольку Москва обошлась общими фразами.

Итак, важнейщим итогом первого телефонного разговора стала договоренность о продлении СНВ-3, срок которого истекал 5 февраля, что кстати, оценивается в обеих странах как очень большое достижение.

Дальше Байден перешел к жесткой наступательной дипломатии. Как заявила пресс-секретарь Джен Псаки, американский лидер пообещал жестко ответить на «пагубные» действия со стороны Москвы, мол США не потерпят агрессивных действий со стороны России и будут защищать от них свои национальные интересы. Если говорить о конкретике, то президент Байден, согласно сообщению Белого дома, подтвердил твердую поддержку суверенитета Украины; затронул тему массового проникновения в компьютерные системы, как уверены в США, связанными с разведкой российскими хакерами; назначение Россией награды за убийство американских солдат в Афганистане; вмешательство в выборы в США в 2020 году; отравление Алексея Навального.

В сообщении Кремля, разумеется, обо всем этом умалчивалось, лишь упоминалось о договоренности по СНВ-3, даже звучали обычные формальные формулировки.

В тот же день Байден провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом и заявил о своем намерении консультироваться с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию. И это символично, что переговоры с НАТО и с Россией прошли в один и тот же день.

Итак, президент Байден, который еще 10 лет назад, будучи вице-президентом, на встрече с Путиным в Кремле советовал ему более не баллотироваться, теперь в статусе первого лица самого могущественного государства планеты обозначил свои приоритеты относительно российской политики.

Что думают о первых российско-американских переговорах в Америке политики и политологи? # предлагает своим читателям небольшую подборку комментариев из Вашингтона, прозвучавших в эфире программы «Настоящее Время».

Майкл Макфол, американский учёный-политолог и дипломат, профессор Стэнфордского университета, экс-посол США в Российской Федерации считает, что наступила новая эпоха в российско-американских отношениях. Байден, в отличие от Дональда Трампа, не собирается подружиться с Путиным. «Путин услышал от Байдена фразы, которые никогда не звучали в его разговорах с Трампом – Украина, SolarWinds, Навальный. В одном телефонном разговоре с Путиным Байден четко сформулировал новую американскую политику в отношении России:

— действовать во имя взаимных интересов;

— сдерживать воинственные действия Путина;

— выступать в защиту прав человека.

Это гениально! Конечно, одно дело сформировать политические амбиции; их достижение – это другое. Но это хорошее начало».

Алина Полякова, Центр анализа европейской политики:

«Наконец-то у нас есть президент, который будет противостоять Путину по актуальным вопросам. Это был список всего того, что должно было обсуждаться за последние четыре года, но не обсуждалось».

Томас Пикеринг, бывший посол США в России:

«Байден открыл окно, которое будет иметь важное значение для будущего российско-американских отношений. Потому как ни одна из сторон не может позволить себе вероятность появления недопонимания и случайностей в сфере ядерного оружия. Политика Байдена выглядит так: говорить как есть, только правду, даже если она может оказаться болезненной».

Томас Ремингтон, профессор госуправления Гарвардского университета:

«Я очень благодарен президенту Байдену за то, что он не начал разговор с Путиным с очень амбициозных целей, которых он хотел бы достичь в отношениях с Россией, какого-нибудь нового варианта перезагрузки. Это не реалистично. Мы понимаем, что есть сферы во взаимоотношениях с Россией, которые вызывают у США глубокую озабоченность. И это не только внутренние вопросы, но и поведение России за рубежом – в отношении Украины и балтийских стран. Они недопустимы как с точки зрения наших интересов, так и верховенства международного права. И это станет причиной конфликта в будущем. США следует отказаться от мечтаний, как это было в 90-хх, о том, что наши усилия принесут положительные результаты и приведут к изменениям в России. Как я подозреваю, наши отношения будут конфликтными, и будут регулироваться позицией так называемого разряжения напряженности. США должны подать сигнал и о непозволительности невероятных усилий России, чтобы заставить Навального замолчать».