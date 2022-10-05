Четыре ракеты класса «земля-земля» запустили американские и южнокорейские военные в сторону Японского моря, сообщает агентство «Рёнхап».

Таким образом, США и Южная Корея ответили на запуск 4 октября Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-12».

Отмечается, что Вашингтон и Сеул осуществили два запуска по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.

В ходе стрельб Сеул выпустил ракету «Хёнму-2», однако она не смогла выйти на нормальную траекторию и упала.