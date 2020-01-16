Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов

«На этих переговорах мы придерживались нашей фундаментальной позиции, что соглашение должно быть разумным и справедливым в рамках текущей сделки SMA. Обе стороны расширили свое взаимопонимание и общность интересов, но подтвердили, что … все еще существуют разногласия», — говорится в заявлении ведомства.