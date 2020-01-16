Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов

Разногласия между Южной Кореей и США по вопросу расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове все еще сохраняются, стороны не смогли прийти к соглашению, сообщил МИД Южной Кореи.
«На этих переговорах мы придерживались нашей фундаментальной позиции, что соглашение должно быть разумным и справедливым в рамках текущей сделки SMA. Обе стороны расширили свое взаимопонимание и общность интересов, но подтвердили, что … все еще существуют разногласия», — говорится в заявлении ведомства.
Представитель южнокорейской делегации, бывший заместитель председателя финансового комитета министерства финансов Чон Ын Бо, также заявлял, что стороны пока «не могут прийти к компромиссу» в том, как достичь «всеобъемлющего соглашения».
По итогам нынешнего шестого раунда обе стороны договорились о совместной работе для скорейшего заключения соглашения, дата следующих переговоров будет определена позже после обсуждения по дипломатическим каналам.(РИА Новости)