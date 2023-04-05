Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в общей сложности Варшава передаст Киеву 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, которые модернизированы до стандартов НАТО. Об этом он сообщил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в столице республики, передает РИА Новости.

«Мы готовы… передать еще шесть, которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В тоже время в нашем распоряжении еще остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны», — сказал польский лидер.

При этом, Дуда также отметил, что в случае необходимости эти самолеты со временем могут быть переданы Украине, когда их заменят новые истребители, однако на это нужно разрешение союзников по Североатлантическому альянсу, поскольку они имеют натовское оборудование.

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