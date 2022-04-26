Словакия направила Украине военную помощь на общую сумму €130 млн. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства обороны республики Мартина Ковал-Какашчикова, слова которой привело информационное агентство TASR.

«Словакия до сего дня направила Украине военную помощь на сумму около €62 млн и предоставило также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, стоимость которого составляет примерно €68 млн», — отметила Ковал-Какашчикова.

Евросоюз может возместить Словакии финансовые затраты, связанные с оказанием военной помощи Украине. В какой форме это произойдет не уточняется. Братислава ведет активные переговоры по этому поводу с Брюсселем. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявлял ранее, что республика хотела бы заменить устаревший С-300 советского производства на американский ЗРК Patriot. (ТАСС)