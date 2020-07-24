Вардан Тоганян и Ара Абрамян в роли лжецов-провокаторов

Посол Армении в России Вардан Тоганян, а также глава Союза армян России Ара Абрамян могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности за озвучивание провокационных и лживых заявлений в адрес Азербайджана и руководства нашей страны. Глубоко убежден, что данным вопросом пора заняться лучшим юристам РФ, которых только может нанять азербайджанская сторона. Попутно, российская сторона могла бы, не официально и жестко, посоветовать господам Тоганяну и Абрамяну держать язык за зубами и не усугублять и без того сложную ситуацию, которая, как ни крути, стала результатом устроенной 12 июля провокации армянской стороны в Товузском направлении.

Как мы ранее передавали, несколько дней назад армянские фрукты отказался принимать один из крупнейших оптово-розничных сельхозрынков Москвы – «Фуд Сити». Со стоянки рынка вывели 52 грузовика. Прекрасно помню, что армянские СМИ со ссылкой на разных своих деятелей гордо утверждали, что проблему быстро удалось решить. Мол, долго искать покупателей не пришлось, сначала фрукты стали покупать прямо с машин, недалеко от рынка, затем они переехали на другие рынки («Шелковый путь» и «Бухта»), где к ним тоже выстроились очереди.

Но уже тогда было понятно, что все это не более, чем попытка изобразить хорошую мину при плохой игре. Проблема реализации абрикосов, как и иной армянской сельхозпродукции, осталась очень острой. Тем более, что и со всех прилавков торговой сети «Твой дом» тоже убрали товары армянского производства. При этом, все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Понятно, что армянская сторона несет колоссальные потери и нервничает.

Поэтому мы уже стали свидетелями очень провокационного заявления посла РА в РФ. Сделано оно было в эфире Радио «Комсомольская правда». «Мы поняли, что Калужское шоссе и торговый центр превращаются в большой Нагорный Карабах на территории России. После событий на границе мы имеем совершенно другие реалии. Фактически Азербайджан осуществляет экспорт своей блокады Армении, экономического потенциала и блокировку наших товаров на рынках», — заявил он.

Это – ложь и манипуляции. Причем, посол РА в РФ, говоря о появлении «большого Нагорного Карабаха», забывает о том, что весь мир признает Армению страной-оккупантом. Она игнорирует резолюции Совбеза ООН, она же устами своего премьер-министра Никола Пашиняна торпедирует процесс мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Его фраза «Карабах – это Армения и точка» — провокационное и доказывающее стремление официального Еревана имитировать переговорный процесс, нарушая международное право и продолжая оккупацию наших земель. То есть, посол РА Тоганян нагло лжет и примитивно извращает ситуацию, пытаясь свалить все с больной головы на здоровую. Только за эти высказывания его можно и нужно привлечь к уголовной ответственности.

Идем далее. Азербайджан действительно проводит политику давления на Армению, изолировав ее от всех важнейших экономических проектов в регионе. Такова правильная политика нашего государства в отношении страны-оккупанта, не желающей выводить свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя, повторюсь, Совет безопасности ООН принял 4 резолюции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту: № 822 от 30.04.1993 года, № 853 от 29.07.1993 года, № 874 от 14.10.1993 года и № 884 от 12.11.1993 года.

Проще говоря, мы снова видим, что вина в сложившейся ситуации лежит на Армении. Официальный Баку неоднократно указывал на то, что РА только выиграла бы, экономически и политически, выйдя из самоизоляции, от согласия на установление долгосрочного и стабильного мира в регионе, что возможно только в случае справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности нашей страны. Которую признает весь мир, тогда как так называемую «НКР» никто, включая саму Армению, до сих пор не признал.

Кроме того, послу Тоганяну должно быть известно, что британцы еще в XVIII веке выражали свой протест против рабства, прекратив покупать сахар у стран, которые использовали рабский труд. В 1933 году американцы и европейцы бойкотировали немецкие товары, выражая протест против ущемления Гитлером евреев. В Индии в 1930-1940 годах бойкотировали товары колонизатора Британии. А китайцы в XX веке десятилетиями игнорировали товары из Японии. Если он не в курсе всего этого, то незачем столь откровенно демонстрировать свою безграмотность, в которой не виноваты ни Азербайджан, ни Россия.

Теперь, насчет «экспорта блокады». Посол Тоганян может сколько угодно жонглировать терминами, изобретая все новые словесные конструкции. Мне лично было бы интересно послушать его мнение об экспорте насилия со стороны армянских националистов, что напали на азербайджанцев в Лос-Анджелесе и Брюсселе. Напали подло, пользуясь своим численным превосходством. Но тут важно пояснить этому дипломату, выбравшему далекие от дипломатии провокационные способы отстаивания интересов страны-оккупанта.

Потому что в реальности у него нет и быть не может каких-либо реальных доказательств участия государства Азербайджан в отказе руководства «Фуд Сити» или сети «Твой дом» в решении убрать армянские товары со своих прилавков. Чисто юридически они имеют право давать согласие или отказываться на реализацию в принадлежащих им объектах продукции любой страны и любой марки. Никто не вправе им навязывать что-то. Ведь никакого нарушения российского законодательства тут нет.

Что до РФ, то она уже пошла навстречу армянской стороне, разрешив въезд на свою территорию фурам с сельхозпродукцией. Армянская сторона вправе торговать где угодно, хоть на дачах состоятельных армян — граждан РФ. Никто им этого не запрещал. Как никто не запрещает им строить свои торговые объекты, где они могут продавать что хотят, запрещая это делать кому хотят. Странно, что такие очевидные вещи не приходят в голову послу РА в РФ. Он продолжает делать провокационные заявления, за которые его важно и нужно привлечь к ответственности.

Ровно то же самое важно предпринять и в отношении главы САР Ары Абрамяна. Ведь именно на странице САР в Фейсбук содержится запись: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы делают все, чтобы превратить Россию в Сумгаит».

Поистине вопиющее заявление. Ведь это РА является моно-этническим государством, из которого давно изгнаны азербайджанцы. Это РА является страной, третий президент которой по имени Серж Саргсян открыто заявлял журналисту Томасу де Ваалу, что Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы был устроен с целью устрашения.

В РА на государственном уровне хоронили террориста Монте Мелконяна, ему возведены памятники. Вторым и третьим президентами РА вообще были вчерашние полевые командиры, карабахские сепаратисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Наконец, армянская сторона, продолжая оккупацию наших земель, провоцирует все новые стычки на передовой, которые, увы, приводят к жестким противостояниям между армянами и азербайджанцами в разных странах мира.

Все это очевидно для любого здравомыслящего человека, но, как видим, слишком тяжело для понимания Арой Абрамяном. Из его слов получается, что если в РФ подрались армяне и азербайджанцы, то в том виноваты руководители РА и АР?! То есть, продолжая логический ряд, это глава САР признает, что за нападениями на азербайджанцев в Лос-Анджелесе и Брюсселе стояли премьер-министр РА Никол Пашинян и послы РА в США и Бельгии? Так пусть Абрамян изъясняется более открыто, а не смутно на что-то намекает. Пока же, нам важно и нужно подать на этого господина в суд за распространение заведомо ложной информации, направленной на подрыв межгосударственных российско-азербайджанских отношений. Пора уже остановить поток провокационных и лживых заявлений с армянской стороны.