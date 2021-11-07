Народный банк Китая (ЦБ) в октябре увеличил национальные валютные резервы на $17 млрд (0,53%) по сравнению с сентябрем, до $3,217 трлн. Об этом сообщила в воскресенье заместитель главы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин.

«Американский доллар — расчетная единица валютных резервов нашей страны. Их увеличение произошло с учетом колебаний курсов, а также цен на активы», — говорится в распространенном заявлении.

Она напомнила, что индекс доллара в последнее время слегка понизился. «Мы продолжаем сохранять стабильные спрос и предложение на валютном рынке Китая, обеспечиваем приемлемый баланс трансграничных сделок», — подчеркнула Ван Чуньин.(ТАСС)