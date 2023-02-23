В зоне разрушительных землетрясений в Турции проведет мониторинг состояния 1 млн 250 тыс. построек. Составлен список 164 321 постройки, разрушенной либо серьезно поврежденной и подлежащей сносу. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум на брифинге в Координационном центре по устранению последствий бедствия в четверг в Адыямане.

По его словам, мониторинг состояния жилого фонда ведется в одиннадцати провинциях юга и юго-востока страны.

Министр напомнил, что в зоне бедствия проживало 14 млн человек.

Государство предпринимает все шаги по устранению последствий разрушительного бедствия, заверил Курум.

Он отметил, что государство окажет поддержку жителям не только городов, но и сел. «В сельских районах также в течении года планируется построить в целом 70 тыс. домов», — сказал министр.

В понедельник, 6 февраля произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 43,5 тыс. человек.