В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве, передает ТАСС.

В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.

Учетная ставка по зимбабвийскому доллару в настоящее время составляет 35,53% годовых по сравнению с 31,7% в июне текущего года. Центробанк Зимбабве на текущей неделе установил обменный курс национальной валюты в соотношении $1 — 82,56 зимбабвийских долларов. В марте власти страны отказались от жесткой привязки своей валюты к американскому доллару, которая составляла $1 — 25 зимбабвийских долларов.

Зимбабве сталкивается с усиливающимися экономическими трудностями, которые вызваны нехваткой продовольствия, топлива и электроэнергии. Страна вынуждена завозить значительные объемы продовольствия, расходуя валюту. В начале текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что 7,7 млн зимбабвийцев или каждому второму жителю страны грозит голод. Безработица в экономике страны без учета теневого сектора составляет 90%.