Очередной, 53-й по счету раунд Женевских переговоров между Грузией и Россией с участием представителей Сухуми и Цхинвали завершился безрезультатно. Тем не менее, специальный представитель ЕС по Южному Кавказу, сопредседатель данных международных дискуссий Тойво Клаар считает, что встречи необходимо продолжить, сообщает Голос Америки.

«Иногда мы можем быть разочарованы с точки зрения прогресса, но я всегда надеюсь, что обязательно наступит момент, когда мы получим пользу от этого формата по важным вопросам. Сейчас, возможно, мы видим, что дело не продвигается значительно вперед, но мы должны защищать этот формат с видением будущего, в котором у нас будет больше прогресса», – заявил Тойво Клаар.

Напомним, что Женевские дискуссии были созваны после российско-грузинской войны в соответствии с соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Они регулярно проходят с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Тбилиси, Москвы, Сухуми и Цхинвали.

За тринадцать лет существования эти переговоры не принесли осязаемых результатов. Более того, в течение этого времени не было прогресса по ряду вопросов, которые раунд за раундом заводят дискуссии в тупик и часто заканчиваются демаршем со стороны недовольных участников. Среди этих вопросов – оформление документа о неприменении силы и возвращение грузинских беженцев в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе.