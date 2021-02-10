В завезенной в Азербайджан белорусской курятине обнаружена сальмонелла

Инспекторы Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провели осмотр 19,9 тонны замороженной курятины, завезенной из Беларуси ООО «Caspian Catering Supply», сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Пробы, взятые с продукции, были отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности для проведения соответствующих анализов. В результате обследования в партии замороженной курятины весом в 2,5 тонны, произведенной 15 декабря 2020 года, была выявлена сальмонелла.

Поступление в торговую сеть данной непригодной для потребления продукции было пресечено Агентством, и в настоящее время осуществляются соответствующие меры в рамках требований законодательства.