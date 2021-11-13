Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана продолжают проводить профилактические мероприятия для обнаружения брошенных армянской армией при отступлении оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередного мероприятия, проведенного на территории села Агакишиляр, полицейские Зангиланского райотдела полиции обнаружили в лесистой местности 3 автомата, 1 пулемет, 89 гранат и запалов к ним, 42 снаряда гранатомета, 11 снарядов для РСЗО «Град», 16 магазинов, более 10 тысяч пуль различных калибров и другие боеприпасы.