В закрытом помещении без масок – как действуют правила карантина на брифингах Оперштаба?

Пользователи социальных сетей обсуждают нарушение правил карантина в ходе брифинга Оперативного штаба правительства для представителей СМИ.

На официальных фотографиях и видеоматериалах с пресс- конференции посетители соблюдают социальную дистанцию, а работники СМИ находятся в масках — в отличие от выступающих здесь же должностных лиц. Но в социальные сети все же проникли снимки, запечатлевшие операторов и журналистов в задних рядах. Вне поля камер нет и намека на санитарную дистанцию между операторами, а до начала мероприятия на многих участниках отсутствуют средства индивидуальной защиты.

Но главный вопрос к организаторам вот в чем. В то время, как по всей стране с подачи Оперативного штаба запрещается скопление людей в общественных местах — в одном месте могут собраться не больше пяти человек, – на прошедшем в закрытом помещении брифинге это правило почему-то не соблюдалось. Представители оперативного штаба, не допускающие работу кафе и ресторанов в закрытых помещениях, не подумали соблюсти упомянутое требование в ходе собственной пресс-конференции. Хотя кому, как не авторам норм карантина следовало позаботиться о соблюдении своих же предписаний и собрать участников на открытом воздухе, говорят граждане.

А если оперативный штаб не соблюдает им же диктуемые требования, почему должностные лица требуют этого от рядовых граждан? – вопрошают пользователи социальных сетей. Граждане недоумевают, почему заседания под руководством главы государства проходят в безопасном режиме видеоконференций при соблюдении всех предписаний карантина, а пресс-конференциям Оперштаба карантин не писан – эти мероприятия постоянно приводят к людскому скоплению?

Напомним, что в ходе прошедшего под занавес недели брифинга помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, глава рабочей группы по микробиологии TƏBİB Гумрал Алекперова и замначальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева отвечали на вопросы журналистов.

Выступившие без медицинской маски в закрытом помещении перед десятками собравшихся тут же представителей СМИ должностные лица рассказали о необходимости соблюдения правил санитарии и гигиены, чтобы рост инфекции был контролируемым, и призвали не допускать случаев массового скопления людей во время проведения религиозных церемоний в предстоящий месяц Мухаррам.

Напомним, что согласно правилам особого карантинного режима, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт Евлах и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах республики запрещается собираться группами более пяти человек в общественных местах, в парках и на улицах. Необходимость носить средства защиты предписывается в офисах и на производственных участках, в закрытых помещениях, считающихся историческими и культурными памятниками, в научных и медицинских учреждениях, местах поклонения, культурных, социальных и других подобных объектах. Маски и аналогичные средства защиты граждане должны обязательно носить также в местах большого скопления людей на открытом воздухе, где невозможно соблюдение социальной дистанции.