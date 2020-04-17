В закон «О дорожном движении» внесены изменения

Семь процентов штрафов, взысканных за нарушение правил дорожного движения, перечислят в госбюджет.

По данным Trend, такое решение отражено в предлагаемых изменениях в закон «О дорожном движении», обсуждаемого на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно предложенным изменениям, семь процентов штрафов, наложенных за нарушение правил дорожного движения и других дополнительных платных услуг будут перечислено в госбюджет в целях обеспечения безопасности дорожного движения и усиления социальной защиты работников учреждений, определенных соответствующим органом исполнительной власти.

Изменения были внесены на голосование и приняты в первом чтении.

| 2020-04-17T18:46:14+00:00 17 апреля 2020, 20:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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