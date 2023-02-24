24 февраля 2023 года состоялся показ документального фильма «Бесконечный коридор», организованный Посольством Азербайджанской Республики в Республике Корея в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида. В мероприятии, проведенном совместно с районным муниципалитетом Сеула Йонсан, приняли участие представители дипломатического корпуса, официальные лица правительства Кореи, представители академических и общественных кругов, средств массовой информации, а также проживающие и работающие в Корее азербайджанцы.

В своем вступительном слове посол Р.Гасанов рассказал о зверском убийстве армянскими вооруженными силами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 613 азербайджанцев, в том числе малолетних детей, женщин и стариков, и правовой оценке этих преступлений, совершенных армянскими властями. Посол отметил, что азербайджанский народ до сих переживает боль Ходжалинского геноцида и эта боль не будет забыта.

Он подчеркнул, что справедливость и территориальная целостность нашей страны восстановлены после 44-дневной Отечественной войны. Отметив, что Ходжалинский геноцид уже стал международным вопросом, посол Р.Гасанов рассказал о процессе признания указанного геноцида странами мира и международными организациями. В этой связи обсуждалась важность вклада таких фильмов, как «Бесконечный коридор», снятых литовским творческим коллективом и отмеченных рядом мировых наград, в деле международного признания Ходжалинского геноцида. Позже был показан документальный фильм «Бесконечный коридор». В рамках кампании, инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, участникам мероприятия были розданы буклеты с материалами о Ходжалинском геноциде.