В ЮАР выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

«Сегодня (в четверг – ред.) мы только что сообщили о выявлении первого завозного случая варианта B1.1.7 – разновидности, которая вызывает беспокойство в Великобритании”, — сказал на устроенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) брифинге южноафриканский исследователь из Медицинской школы имени Нельсона Манделы при Университете Квазулу-Наталя Тулио де Оливейра.

При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, этот штамм не быстро распространяется в ЮАР, и призвал жителей не паниковать в связи с этим открытием, поскольку могут возникнуть и другие варианты COVID-19.(РИА Новости)