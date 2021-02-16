В Японии заявили, что из-за уступок России она «задрала нос»

Японская газета Hokkaido Shimbun заявила, что правительство Японии слишком часто шло на уступки в вопросах Курильской островов, поэтому Россия «задрала нос».

Авторы материала вспомнили заявление бывшего премьера Синдзо Абэ, который по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о договоренности ускорить процесс переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Притом, как отмечает газета, ранее японская сторона настоятельно требовала от России вернуть четыре острова до заключения договора.

«Односторонние уступки японской стороны привели к ситуации, в которой Россия «задрала нос». До сих пор не до конца раскрыты детали российско-японских переговоров в Сингапуре (в 2018 году). Сейчас не обойтись без того, чтобы высветить эти детали в пределах возможного и произвести «ревизию» нашего внешнеполитического курса», — говорится в статье.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями. (gazeta.ru)