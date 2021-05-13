В Японии зарегистрировано 39 случаев смерти после прививок Pfizer и BioNTech

Как минимум 39 человек скончались в Японии после того, как они получили вакцину от коронавируса американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Отмечается, что умерли пациенты в возрасте от 20 до 90 лет.

Эксперты министерства здравоохранения Японии считают, что произошедшее не является доказательством плохого качества упоминаемых препаратов.

При этом сообщается, что после вакцинации этими прививками у 107 человек появилась сильная аллергические реакции, в дальнейшем их удалось снять медикаментозным путем. После получения второй вакцины у 30% пациентов на некоторое время повышалась температура тела.

В настоящее время в Японии применяют лишь вакцину Pfizer, которая, по данным исследований, эффективна в отношении всех восьми зафиксированных в стране штаммов COVID-19, в том числе британского и индийского.