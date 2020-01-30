В Японии выдали очередной ордер на арест экс-главы Nissan Карлоса Гона

Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).(РИА Новости)