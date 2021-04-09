В Японии успешна прошла первая в мире трансплантация легочной ткани после COVID-19

Врачи в Японии впервые в мире успешно пересадили легочную ткань живых доноров переболевшей COVID-19 пациентке с серьезным поражением органов дыхания. Операция продолжалась почти 11 часов, в ней участвовали 30 человек. Женщина идет на поправку, а ее супруг и сын, выступившие донорами, находятся в стабильном состоянии, сообщила университетская клиника Киото.

По ее сведениям, в Европе, Китае и США прошли десятки операций по пересадке легочной ткани больным COVID-19, однако донорами выступали люди, находящиеся в мозговой коме. (DW)