Правительство Японии решило создать консультативный совет по проблемам борьбы с мошеннической торговлей так называемыми товарами с мистической силой. Под подсчетам властей жертвами такой торговли стали по меньшей мере десятки тысяч обманутых японцев.

Совет будет работать при участии представителей полиции и министерства юстиции. Об этом на пресс-конференции в Токио объявил министр по делам потребителей Таро Коно, пишет ТАСС.

Товары якобы с мистической силой начали продавать в Японии еще с 70-х годов прошлого века. В последнее время эта проблема приобрела новый виток.Такую деятельность связывают в мом числе с возросшей активностью религиозной организации «Союз семей за всеобщий мир и объединение», больше известной под названием «Церковь объединения».

Ее активистов не раз обвиняли в попытках запугивать людей «грехами предков» и «дурной кармой». Для снятия проклятия верующим продают «заколдованные товары» за огромную стоимость.

Чаще всего это вазы или фигурки пагод. По заявлением «продавцов», они втягивают в себя древние проклятия. Таких фигурок продано как минимум на 900 млн долларов. По делам уже проводились аресты, выносились судебные решения.