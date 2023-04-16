Спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа японского военного вертолета, на борту которого находились высокопоставленные военные и который разбился 6 апреля в районе южного острова Мияко (префектура Окинава).

Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Поисковая группа также обнаружила остов разбившегося вертолета.

При крушении на борту находились 10 человек, включая 2 пилотов и командующего восьмой дивизией сухопутных Сил самообороны Японии, которая базируется в префектуре Кумамото. Вертолет вылетел с острова Мияко для патрулирования. Продолжительность полета должна была составить около часа. Погодные условия в указанном районе были нормальными.