В Японии начался суд над мужчиной, убившем и расчленившем девять человек

Окружной суд Токио начал в среду первое слушание по делу местного жителя, обвиняемого в убийстве и расчленении по крайней мере девяти человек. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

В ходе первого слушания мужчина признал свою вину. Судебные заседания в Японии проходят в закрытом режиме без прямого допуска прессы.

Инцидент произошел в 2017 году. В квартире 29-летнего мужчины в японском городе Дзама в соседней с Токио префектуре Канагава были обнаружены останки тел по меньшей мере девяти человек. Обнаруженные полицией останки расчлененных тел хранились в многочисленных холодильных ящиках, находившихся в квартире. Полиция вышла на эту квартиру в процессе поисков пропавшей без вести 23-летней девушки. С владельцем квартиры, как предполагает следствие, она познакомилась на одном из так называемых сайтов самоубийц в интернете.

Были также найдены записи камер видеонаблюдения, на которых пропавшая девушка была заснята вместе с владельцем квартиры. Полиция не исключает, что он расправлялся с людьми, которых находил через некий клуб самоубийц. (ТАСС)