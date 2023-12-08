В Японии провели успешное испытание ракетного двигателя, работающего на сжиженном биометане, который получают из навоза домашнего скота. Об этом объявила японская технологическая компания Interstellar Technologies.

«Испытание было проведено на стартовом комплексе (LC-0) космодрома Хоккайдо (HOSPO) в Тайки и продемонстрировало потенциал биометана в качестве экологически чистого ракетного топлива. Эта веха последовала за успехом разработки Европейским космическим агентством (ЕКА) ракетного двигателя с использованием LBM и представляет собой первый в мире опыт частной ракетной компании», — сообщается на сайте японского производителя ракет.

В компании подчеркнули, что никаких проблем во время тестового запуска двигателя не зафиксировали. Согласно плану, испытания продлятся до конца января 2024 года — на эту дату запланирован запуск ракеты ZERO, которую разработала Interstellar Technologies.(«Известия»)