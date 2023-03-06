Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии заявило, что из-за вспышки птичьего гриппа в префектуре Ниигата уничтожат 680 тыс. кур. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с увеличением гибели птиц было проведено расследование. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Генетический анализ в понедельник подтвердил наличие высокопатогенного штамма. Это 78-й случай в этом сезоне. Будет уничтожено 680 тысяч кур», — сказано в сообщении.

2 марта власти Японии впервые за сезон распространения птичьего гриппа (с осени по весну) уничтожили более 15 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа.