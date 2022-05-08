В ближайшем будущем пользователи WhatsApp смогут связать свой профиль в мессенджере с несколькими устройствами, в том числе с планшетами. Об этом, передает «Газета.Ru«. Такая возможность станет доступна благодаря новому режиму под названием WhatsApp Companion Mode.

На данный момент в WhatsApp на Android и iOS уже предусмотрена функция привязки дополнительных четырех устройств при помощи приложения для ПК, Mac и веб-версии мессенджера. Однако новый режим позволит соединить один профиль на нескольких смартфонах и планшетах под управлением операционных систем Android и iOS.

Отмечается, что если у пользователя на дополнительном устройстве выполнен вход в другую учетную запись, сохраненные данные дополнительного профиля будут утеряны.

Companion Mode находится в стадии разработки, и на данный момент — это все, что известно о новом режиме.