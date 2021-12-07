WhatsApp обновил функцию исчезающих сообщений, пишет портал The Verge со ссылкой на слова главы Meta Марка Цукерберга.

Теперь сообщения в новых чатах в WhatsApp будут автоматически исчезать через определенный период, который задает пользователь мессенджера. В настройках можно выбрать исчезновение сообщений через 24 часа, неделю или 90 дней.

Уже существующие, а также групповые чаты нововведение затрагивать не будет. Однако пользователь может включить функцию вручную.

Для настройки или отключения автоматических исчезающих сообщений на Android и iOS необходимо зайти в мессенджер, перейти в меню «Настройки», далее в «Аккаунт», «Конфиденциальность», а затем в раздел «Исчезающие сообщения».

Функция исчезающих сообщений появилась в мессенджере в прошлом году. Тогда ее нужно было включать вручную в каждом отдельном чате.