В ВОЗ сообщили, что изучают вакцину Pfizer и формулируют рекомендации по ее использованию

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают вакцину от коронавируса нового типа, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, и формулируют рекомендации по ее использованию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter ВОЗ.

«Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации изучает вакцину (Pfizer и BioNTech — прим. ТАСС) и разрабатывает рекомендации по ее использованию. ВОЗ обсуждает с британским независимым Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) возможность доступа к его информации, которая могла бы ускорить внесение вакцины в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.