В ВОЗ допустили появление менее уязвимых к имеющимся вакцинам штаммов коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключает возможности возникновения штаммов коронавируса, которые менее восприимчивы к существующим вакцинам. Об этом она сообщила в интервью РБК, опубликованном в пятницу.

«Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам. Но у нас уже есть база, и изменить вакцины будет возможно. Конечно, надо быть осторожными, вирус мутирует, и он может поменять белок в любой момент. Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что разработчики выясняют эффективность действия существующих вакцин на новые штаммы коронавируса, а также анализируют влияние на них появляющихся после вакцинации антител.(ТАСС)

| 2021-02-12T10:39:50+04:00 12 февраля 2021, 10:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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