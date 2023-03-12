В Венгрии произошло массовое ДТП с участием около 40 автомобилей.

Инцидент произошел на шоссе M1 в 25 километрах к западу от Будапешта. В результате аварии 19 автомобилей загорелись, 36 человек получили травмы. 13 человек госпитализировали с серьезными травмами, одного — в тяжелом состоянии. По сведениям венгерской компании-оператора автомагистралей, причиной аварии могла послужить плохая видимость из-за пыльной бури.

На место происшествия прибыли четыре спасательных вертолета, а также пожарно-спасательные команды из близлежащих городов.