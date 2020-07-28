В Венесуэле изъяли девять тонн наркотиков на границе с Колумбией

«Были ликвидированы два крупных лагеря с 25 лабораториями по производству наркотиков, и изъято 9 173 кг кокаина и пасты на основе коки на границе с Колумбией, в частности в муниципалитете Хесус Мария Семпрун в штате Сулия», — написал Ревероль в Twitter.