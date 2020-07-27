В Вене начались экспертные консультации России и США по стратегической стабильности

Межведомственные делегации России и США начали в понедельник в Вене консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Переговоры проходят в формате заседаний трех экспертных групп, представляющих дипломатические и оборонные ведомства двух стран.

Новый раунд российско-американских консультаций в общей сложности продлится с 27 по 30 июля. Как предполагается, консультации начинаются с заседания рабочей группы по космической безопасности, в дальнейшем соберутся группы по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, участники консультаций не планируют делать заявлений для прессы в рамках переговоров в Вене. Российскую делегацию возглавляет заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев.

В Вене 22 июня за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По итогам июньских консультаций была достигнута договоренность о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности, встреча которых была намечена на конец июля.