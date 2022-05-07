Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

«UKHSA может подтвердить, что в Англии у человека была диагностирована оспа обезьян. У пациента есть недавняя история поездок из Нигерии, где, как полагают, он заразился этой инфекцией прежде чем отправиться в Великобританию», — отмечается в сообщении.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи инфекции населению в целом очень низкий.