В Великобритании за сутки 726 человек заболели COVID-19

Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 726, до 294 792, свидетельствуют данные минздрава страны.

Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 827.

Как отметило ведомство, число заразившихся COVID-19 в стране больше, чем подтверждено лабораторно, так как многие люди переносят коронавирус бессимптомно или имеют легкие симптомы и не проходят тестирование.