Великобритания страдает от аномальной жары. На 19 июля британское метеорологическое агентство Met Office прогнозирует рекордную температуру свыше 40 градусов.

Впервые в истории в королевстве введен «красный» уровень опасности в связи с экстремально высокими температурами. В этой связи закрыты некоторые школы, на отдельных маршрутах остановлено железнодорожное движение. Ряд железнодорожных компаний рекомендовали пассажирам воздержаться от поездок 19 июля. Больницы опасаются, что в ближайшие дни будут работать на пределе возможностей.

Предыдущий температурный рекорд Великобритании был зафиксирован 25 июля 2019 года в Ботаническом саду Кембриджа и равняется 38,7 градуса. Главный метеоролог Met Office Пол Гандерсен связал рекордную жару с изменениями климата. По его словам, подобные беспрецедентно жаркие дни до конца текущего столетия могут стать регулярным явлением. (DW)