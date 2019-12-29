В Великобритании случайно опубликовали адреса тысячи лауреатов королевских наград

На сайте британского правительства по ошибке опубликовали адреса 1 097 получателей королевских наград из списка New Year Honours 2020 года, в числе которых — высокопоставленные чиновники, полицейские, политики, артисты, спортсмены, сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, к настоящему моменту файл удалили. В британском кабмине заявили, что адреса находились в свободном доступе на сайте около часа. Собеседники «Би-би-си» утверждают, что файл был доступен примерно с полуночи до 5:00 по местному времени.

Согласно сообщению, в обнародованной таблице содержались полные адреса получателей наград, включая номера их домов и почтовые индексы.

Среди тех, чьи адреса оказались в свободном доступе — британский певец Элтон Джон, который получит награду за достижения в музыке, а также бывший генпрокурор Великобритании Элисон Сондерс, лидер Консервативной партии в 2001-2003 гг. Иан Дункан Смит, экс-глава британского регулятора Ofcom Шарон Уайт и другие. (interfax.ru)