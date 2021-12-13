Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что есть как минимум один летальный исход среди заразившихся «омикрон»-штаммом. Об этом сообщает издание Sky News.

При посещении клиники вакцинации недалеко от Паддингтона премьер рассказал о смерти пациента.

«К сожалению, да, «омикрон» вызывает госпитализацию, и, к сожалению, по крайней мере один пациент, как было подтверждено, умер», — подчеркнул Джонсон.

В настоящий момент не уточняется возраст первого умершего в Великобритании в результате заражения «омикроном».

Всего в больнице в Британии находится порядка 10 человек с новым вариантом коронавирусной инфекции. Данных об их самочувствии пока нет.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ноябре на юге Африки, его уже выявили в нескольких европейских странах.