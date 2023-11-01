На первом саммите по безопасности искусственного интеллекта, состоявшемся в Блетчли-парке (Великобритания), была подписана «Блетчлиская декларация» — глобальное обязательство развивать искусственный интеллект (ИИ), ориентируясь на интересы человека, доверяя ему и неся ответственность, пишет BRIEFLY со ссылкой на The Financial Times.
Это первое подобное соглашение, в котором участвуют 28 стран, в том числе США, Великобритания, Китай, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, а также такие технологические гиганты, как OpenAI, Google и Salesforce. Декларация признает как потенциальные преимущества, так и риски ИИ, подчеркивая, что эти проблемы лучше всего решать в рамках международного сотрудничества.
Несмотря на то, что соглашение является важным шагом в области глобального регулирования ИИ, ожидается, что мнения о степени такого регулирования будут расходиться. На саммите также обсуждались различные аспекты безопасности ИИ, включая риски неправильного использования и потери контроля.
Министр торговли США Джина Раймондо объявила о создании нового американского института безопасности, занимающегося рисками, связанными с ИИ, после недавнего распоряжения президента Джо Байдена по этому вопросу. Великобритания и Китай также рассказали о своих усилиях в области регулирования и обеспечения безопасности ИИ. Планируется проведение следующих мероприятий по обсуждению развития ИИ, причем следующий очный саммит пройдет во Франции.