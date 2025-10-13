Государства-посредники — Египет, Катар, Турция и США — подписали совместную декларацию, которая официально закрепляет соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Четыре страны заявили о своем согласии выступать гарантирующими сторонами этого соглашения, которое должно положить конец войне в секторе Газа.

По словам президента США Дональда Трампа, в декларации установлены «правила и положения» о дальнейших шагах на пути к завершению войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, начавшейся два года назад. Президент США назвал этот день «невероятным днем для всего мира и Ближнего Востокае.

Ранее Трамп, инициировавший соглашение между Израилем и ХАМАС, заявил о начале второй фазы переговоров по сектору Газа.

Саммит в Шарм-эш-Шейхе призван ознаменовать окончание войны в секторе Газа.