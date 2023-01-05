В Ватикане на площади святого Петра в четверг, 5 января, началась заупокойная месса по скончавшемуся папе римскому на покое Бенедикту XVI. Ранее гроб с телом бывшего понтифика вынесли из собора Святого Петра и установили перед алтарем. На площади собрались тысячи скорбящих верующих, чтобы отдать Бенедикту последний долг.

По завершении мессы тело Бенедикта будет захоронено в усыпальнице собора Святого Петра в отсутствии общественности.

Похороны Бенедикта — церемониальное новшество для Римско-католической церкви, поскольку впервые за многие века хоронят папу на покое и не нужно избирать его преемника. Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер (Josef Ratzinger), скончался 31 декабря на 95 году жизни. Он возглавил католическую церковь в 2005 году и ушел на покой в 2013-м по состоянию здоровья. (DW)