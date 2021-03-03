В Вашингтоне назвали своего главного геополитического соперника в XXI веке

США будут относиться к Китаю как к противнику и конкуренту, где необходимо, при возможности сотрудничать.

Как передает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Некоторые страны представляют для нас серьезные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР… но вызов Китая другой», — сказал Блинкен, выступая с программной речью по внешней политике.

По его словам, КНР — главная проблема США, и к ней нужно подходить с позиции силы. «Китай единственный способен бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе… Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо», — сказал Блинкен.