Нападающий «Барселоны» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски установил клубный рекорд каталонской команды в XXI веке. Об этом сообщает Metaratings.

Форвард забил 35 голов в 50 дебютных матчах за сине-гранатовых, что является лучшим результатом. Поляку удалось превзойти достижение камерунца Самюэля Это’О, который отличился 33 раза в первых 50 встречах.

23 сентября «Барселона» одержала волевую победу над «Сельтой» (3:2) в матче шестого тура чемпионата Испании. Левандовски отметился двумя забитыми мячами.