Правительство Узбекистана ввело обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг, образования и ряда других отраслей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб при кабинете министров.

Также обязательная вакцинация от COVID-19 затронет работников силовых структур.

«17 июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет», — уточнили в штабе.

Как поясняется, обязательная вакцинация будет введена для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, а также персонала общепита.

Ранее сообщалось, что еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Не прививаться могут жители Самарской области, у которых есть противопоказания.