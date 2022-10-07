В освобожденном Лимане обнаружены около 200 одиночных и одна братская могила с телами погибших во время российской оккупации.

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в деокупированных Лимане и Святогорске начали эксгумацию и перезахоронение погибших и умерших во время оккупации.

«В Лимане пока известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это — одиночные могилы, где похоронены гражданские.

На другом участке — братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще придется установить», — отметил он.

По словам главы ОВА, сейчас правоохранители исследуют эти места и вскоре начнут процесс эксгумации. (unian.net)