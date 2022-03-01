Группа кадыровцев, которые хотели ликвидировать украинского президента Владимира Зеленского, обезврежена, часть группы уничтожена. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире канала «Украина 24».

«Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Благодаря этому непосредственно была уничтожена кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента», – сказал он.

По словам Данилова, оккупанты были разделены на две группы.

«Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас, скажем так, находится под прицелом. Еще раз подчеркиваю: мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда прочь!» – сказал секретарь СНБО. (gordonua.com)